Det er ikkje meldt om fleire smittetilfelle i denne kommunen

Der er per i dag, 20. mars, ikkje meldt om fleire smittetilfelle, skriv Vanylven kommune i pressemeldinga.

Har fått det første tilfellet av korona i kommunen Onsdag ettermiddag opplyser Vanylven kommune på si heimeside at dei har fått påvist det første tilfelle av koronavirus, covid-19, i kommunen.

Det meldes at Vanylven kommune si nettside no har oppdatert informasjon retta mot barn og unge, og at ungdomsarbeidar Veslemøy og utekontakt Annette er tilgjengeleg både på telefon og via andre kanalar.

Ein person er bekrefta smitta i kommunen Jaktar intenst på smittekjelda Onsdag stadfesta kommuneoverlege i Vanylven kommune, Cecilie Oppedal, at ein person hadde testa positivt for Covid-19. No arbeider dei tilsette med å spore smitten, samt å kontakte alle vedkomande har vore i kontakt med.

Kommunen viser også til distrikstannklinikken sitt akuttilbod. Sjølv om den offentlege tannhelsetenesten er stengt, er der eit tilbod om akutt tannbehandling. Oversikta på kvar beredskapsklinikkane er finn ein også via kommunen si nettside.

Kommunen oppmoder alle butikkane til å understreke og synleggjere dei smitteverntiltaka som er oppretta, og seier vidare at det er viktig at alle kundar overheld følgande tiltak for å forhindre smitte:

- alle må bruke desinfeksjonsmiddel ved inngang til butikken.

- ta berre på varer du skal kjøpe

- bruk sprit før du tek i frukt/grønt,

- bruk kontantlaus betaling om mogleg.

- hald avstand til kvarande og vis omsyn.

Og ikkje minst, dersom du er i pålagt karantene skal du ikkje gå på butikken sjølv. Få ein slektning, nabo eller ven til å gjere praktiske ærend. Dersom du ikkje har nokon som kan hjelpe deg kan du ta kontakt med kommunen sitt servicetorg.