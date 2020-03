Endrer reglene for koronaegenmelding og dobler kvotene for å være hjemme med sykt barn

Nyheter

Dagbladet opplyser at endringene som nå er vedtatt blant annet omfatter permitteringsregler og omsorgspenger. De såkalte omsorgsdagene eller «hjemme med sykt barn-dagene» dobles for alle ut 2020, uavhengig av fraværsgrunn.

I tillegg innføres en regel som gjør at den ene forelderen kan overføre sin kvote til den andre.

Reglene sier også at fraværet ikke behøver å være relatert til virusepidemien for å omfattes av den nye kvoten. Kvoten dobles nå til 20 dager per forelder - for alle med ett eller to barn under 12 år. Har en tre eller flere barn vil den nye kvoten være på 30 dager. De første tre dagene finansieres av arbeidsgiver, resten forskutteres av arbeidsgiver som så kan søke refusjon fra NAV.

Også frilansere og selvstendig næringsdrivende gis rett til tilsvarende antall dager som ansatte, fratrukket en venteperiode på 3 dager.

VG opplyser også at regjeringen ber arbeidsgiverne godta egenmelding ved sykdom for de første 16 dagene. Samtidig skal staten dekke sykelønn fra dag fire ved korona-relatert fravær. Dette gjelder også frilansere og næringsdrivende, etter vedtak i Statsråd på Slottet i dag. Regelen gjelder fra mandag 16. mars.