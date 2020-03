Har laga eit nettverk av personar som kan steppe inn for folk som treng hjelp eller nokon å prate med

Nyheter

– Det er tre forskjellige nummer som befolkninga kan ringe til. Eitt av dei er for dei som treng praktisk hjelp, i tillegg til to samtaletelefonar for Måløy og Florø, seier Jorunn Bakke Nydal, rådgjevar i helse- og velferdsavdelinga i Kinn kommune.

Samtalelinjene er i samarbeid med den psykisk helsetenesta i Kinn kommune, og er meint som eit lågterskeltilbod for dei som treng nokon å snakke med i den spesielle situasjonen landet er i. Med isolasjonen vi no er pålagde av myndigheitene kan det bli tunge dagar for mange.

Telefonen for praktisk hjelp er i samarbeid med Frivilligsentralen, og målet er å skape eit nettverk av personar som kan tre støttande til for folk som skulle trenge hjelp med daglegdagse gjeremål, enten dei sit i karantene eller av andre grunnar. Ved å ringe nummeret til hjelpetelefonen vil ein bli sett over til nokon av dei frivillige, slik at ein kan gjere avtalar og planlegge korleis ein skal få den hjelpa ein har behov for.

Svein Tore ble permittert fra jobben, nå bruker han tiden sin på å hjelpe andre Svein Tore jobber til daglig ved Thon Hotell i Måløy, og er en av mange som nylig har blitt permittert på grunn av korona-situasjonen. Nå får han mer tid til å hjelpe andre med å handle.

– Det er ganske strenge reglar for kva ein kan, og ikkje kan, hjelpe til med. Hovudsakleg er denne ordninga meint som hjelp til meir daglegdagse ting, som å hente varer frå butikken eller apoteket, seier Siv Anett Kupen ved Frivilligsentralen.

Frivilligsentralen og kommunen har mellom anna sendt ut førespurnad til lag og organisasjonar om dei kan stille med mannskap til å bemanne ei slik teneste, og dei er nøgde med responsen.

– Engasjementet har vore veldig flott. Det er mange lag og organisasjonar som har blitt med. Vi har også fått med mange frivillige som vil hjelpe til. Det er ei fin dugnadsånd i kommunen, seier Kupen.

Det er viktig at eit slikt hjelpetilbod, der no mange stiller seg til disposisjon for å hjelpe, ikkje bidreg til å auke faren for smittespreiing. Helsedirektoratet har derfor laga retningslinjer for slikt arbeid.

– Ingen frivillige skal gå inn i hus eller leilegheiter, eller ha direkte fysisk kontakt med personar i heimeisolering eller heimekarantene. Dei frivillige ringer eller banker på døra og går. Bruk eingongshanskar som ein så vrenger av og kastar i søppeldunk med ein gong, skriv helsedirektoratet i si rettleiing.

Kupen understrekar at dei vil følgje dette.

– Sjølv om hjelpetilbodet er ganske generelt, er der uansett ein del restriksjonar på kva som kan gjerast.

Prosjektet er framleis i startfasen. Telefonane og hjelpetenesta er operativ, men Kupen fortel at det dei første dagane også handlar mykje om å kartlegge behovet der ute og dei ressursane ein har tilgjengeleg dersom behovet for slik hjelp blir større i framtida.

Hjelpetelefonen for praktisk hjelp:

Tlf. 97 99 18 02

Samtaletelefonen om du treng nokon å snakke med:

Måløy: 97 04 26 42

Florø: 95 71 00 73