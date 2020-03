Men koronaviruset kan få konsekvensar for utbygginga

Nyheter

I brevet som er sendt frå entreprenøren 12. mars heiter det at det kan oppstå tilfelle der dei eller deira underleverandørar eller andre samarbeidspartnarar vil kunne bli hindra i deira framdrift som følgje av at tilsette er i karantene på grunn av eigen sjukdom eller som smitteførebyggande tiltak. Entreprenøren viser også til at materialleveringar kan bli forsinka.