Sambandet har hamna på «mindre prioritert»-liste

– Eg håpar at vi får forståing for at dette er ein krevjande situasjon for alle. Og at vi gjer vårt beste for å levere eit så godt tilbod som mogleg ut ifrå situasjonen vi står i, seier fylkesrådmann Rune Haugsdal ti NRK Vestland som melder saka.

Dei andre sambanda «mindre prioritert»-på lista er:

Langevåg-Buavåg

Skånevik-Matre-Utåker

Kvanndal-Utne

Kinsarvik-Utne

Askvoll-Gjervik-Fure

Ifølge NRK Vestland kan det også bli aktuelt å ta ferjer med mannskap frå ein av dei tre sambanda som er trafikkert med to ferjer. Ein av stadane i Vestland der ein har to ferjer er Lote-Anda.

Det viktigaste for prioriteringslista er om det finst ein omkøyringsveg som kan erstatte ferja.

– Vi har ein del såkalla beredskapssamband som skal haldast oppe. Der det berre er båt eller ferje som går, skal vi sørge for at det er tilbod som vil vere der, sjølv om det kan bli noko redusert, seier Haugsdal til NRK.