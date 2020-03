Sjølv om du skal ut å nyte helgevêret må du hugse karantenereglar og smitteråd

Nyheter

Resten av dagen ser ut til å bli roleg og fin og det er stor sjanse for at sola kjem fram mellom dei snøtunge skyene. Vinden kjem frå nordleg retning i ei styrke på berre to meter i sekundet. Utover dagen dreiar den mot sør, og held framleis den same styrka. yr.no melder at det ekan kome fleire snøbyer utover dagen.

Laurdag blir ein kjølig dag. Temperaturen startar på rundt null grader, og klatrar utover dagen mot fire grader. Svak vind til lett bris frå nordaust, deretter dreiing til sørvest retning. Det blir ikkje meldt om nedbør på laurdag, og sola vil truleg vise seg godt fram i morgontimane og utover formiddagen.

Søndag tek ei litt annan vending enn dei to førre dagane. Morgonen startar med frisk bris frå sør, denne vil auke til liten kuling frå sørvest. Temperaturen vil ligge mellom tre til seks grader, og fører med seg ein del nedbør på ettermiddag/kvelden.

Hugs at sjølv om vêret for helga kan verke innbydande, må ein ikkje bryte karantenereglementet dersom ein er underlagt dette. Hald trygg og naudsynt avstand mellom kvarandre, og vask hender før og etter tur.