Drapsdømd har engasjert ny advokat

Dømd i bildrapssaka har ikkje bestemt seg for om han ankar domen

Mannen i 50-åra, som vart dømd for uaktsamt drap etter å ha køyrt på og drepe to kvinner i Kjølsdalen i 2018, har enno ikkje bestemt seg for om han ankar domen.