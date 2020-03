Nyheter

Det er om lag 450 bedrifter som har svart på undersøkinga, og av desse er om lag 50 frå Sogn og Fjordane. Kvar tredje bedrift fryktar konkurs om situasjonen varer lenge.

– Dei siste dagane har vore ei kraftig og skremmande blanding av sjokk, vantru, håp og tvil. I første omgang har det vore dei helsemessige konsekvensane av koronaviruset som har vore i fokus, men det tok ikkje lenge før dei dramatiske konsekvensane for næringslivet har velta innover oss. For bedriftseigarane, leiinga ved bedriftene og tilsette har alt blitt snudd opp ned, seier leiar Bjørn Lødemel i Sogn og Fjordane Næringsråd i ei pressemelding.

Fryktar at bodskapen frå lokalt næringsliv ikkje når fram – Dei fleste av våre bedrifter sit ikkje på slike stabsressursar – Vi er djupt uroa for at den alvorlege situasjonen for dei mange små og mellomstore bedriftene på Vestlandet enno ikkje har «sige inn» i det nasjonale politiske miljøet – der det er dei store konserna med eigne informasjonsavdelingar og «nærleik til makta» som set dagsorden.

Han viser til at det ikkje er meir enn ein månads tid sidan dei kunne presentere ei tilsvarande undersøking med stor optimisme og framtidstru.

No er det konsekvensane som følgje av koronaepidemien med inntektssvikt og permitteringar ein har fokus på. 76 prosent av bedriftene opplever reduserte inntekter og ni av ti bedrifter melder om kritiske konsekvensar allereie no eller dersom situasjonen varer over tid.

Åtte av ti har gjennomført eller kjem til å gjennomføre permitteringar.

– Sogn og Fjordane Næringsråd har brukt det kontaktnettet ein har for å bringe vidare dei enorme konsekvensane koronaepidemien har for næringslivet og våre medlemar i Sogn og Fjordane. Det skal vi også gjere med full styrke også framover. Denne og komande spørjeundersøkingar saman Bergen Næringsråd og Næringsalliansen vil vere med på få god oversikt over dei utfordringane vårt næringsliv og våre medlemar står overfor, seier Lødemel.

Har engasjert selskap som skal hjelpe lokalt næringsliv Kinn kommune og Aksello har no inngått avtale om samarbeid som handlar om å hjelpe næringslivet i kommunen med råd.

Han meiner det opp i det heile er det svært gledeleg å sjå at Storting og regjering jobbar på spreng for å redusere både dei kortsiktige og langsiktige konsekvensane for næringslivet, og at det kjem nye og forbetra ordningar nesten frå dag til dag.

– Det er heilt nødvendig, for i denne situasjonen treng vi ein aktiv stat. Det er også gledeleg å sjå at absolutt alle ønskjer å delta i den dugnaden som vil må til. Det er eit felles ansvar om vi skal kome gjennom dette både med minst mogeleg skade på liv og helse og at vi har eit næringsliv som overlever gjennom den vanskelegaste perioden landet vårt har stått overfor i fredstid, avsluttar Lødemel.