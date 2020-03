Nyheter

Svelgen-Bremanger Røde Kors har i dag lagt ut følgande melding på Facebook:

«Vi treng deg! Vi treng deg som kan bidra med "noko".

No er vi snart i gang med ei ny veke med små og krevande utfordringer i forbindelse med pandemien.

Svelgen-Bremanger Røde Kors er i beredskap, vi er i tett samarbeid med Bremanger Kommune om å løyse dagens behov og dei utfordringar som måtte kome. Våre frivillige er i aktivitet.

Vårt beredskapsteam nyttar elektronisk kommunikasjon for å halde daglege møter der vi gjennomgår og planlegg hjelpetiltak. Omsorg bidrar med å løyse dei planlagte tiltak i trygge omgivelsar for den enkelte som har ulike hjelpebehov. Hjelpekorpset har sitt søkelys på akutte situasjonar som måtte oppstå, i tillegg til å halde oppe beredskapen for søk og redning.

For at vi skal være heilt trygge på å kunne løyse vårt samfunnsoppdrag under denne pandemien vil vi gjerne ha deg med på laget i ein organisert frivilligheit, der vi tilbyr forsikringar, opplæring, trygghet, samt utgiftsdekning for dei kostnader du får som frivillig»