Nå kan du melde fra om symptomer på koronavirus

Nyheter

Dette er ett av flere tiltak for å få oversikt over smitte i Norge. Løsningen skal brukes av deg som har symptomer som kan skyldes koronavirus, skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider.

Du må logge deg inn som bruker av løsningen for å melde fra om du har symptomer.

– Hensikten med denne løsningen er å gi helsemyndighetene en bedre oversikt over utbredelsen av smitte og dermed også kunne bidra til å håndtere utbruddet. Vi setter stor pris på at alle som har symptomer som kan være koronavirus som hoste, pustebesvær eller feber melder fra om dette, sier overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet.

Løsningen bruker allerede etablerte løsninger på Helsenorge.no. Gjenbruk av nasjonale komponenter og infrastruktur har gjort at FHI raskt har fått opp en teknisk løsning som ivaretar krav til sikkerhet og personvern på en god måte.

Den er nasjonal, og alle innbyggere kan registrere sine og barnas symptomer. Opplysningene vil gjøres tilgjengelige for helsemyndighetene som ett av flere virkemidler, slik at man kan få bedre oversikt over koronavirusinfeksjoner i Norge, og tilrettelegge for forskning.