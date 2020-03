– Vi går no inn i andre veka med koronaviruset hengande over oss, mange er nok usikre og lurer på kor dette skal ende, men vi må halde motet oppe

Nyheter

– Vi går no inn i andre veka med koronaviruset hengande over oss, mange er nok usikre og lurer på kor dette skal ende, men vi lyt halde motet oppe! Vi skal stå i det og vi som kommune skal gjere alt vi kan for å trygge våre innbyggjarar framover, fortel ordførar Anne Kristin Førde i ei pressemelding måndag.