Denne næringa ønsker ikkje krisepakkar, men fleksibilitet

Nyheter

– Vi treng ikkje noko krisepakke, vi treng fleksibilitet, seier Øyvind Andre Haram i landsforeininga for havbruks- og sjømatnæringa, Sjømat Norge, til NRK Vestland som er den som melder saka.

Hjula går framleis rundt for sjømatnæringa langs kysten, men det er ikkje lett.

– Det endrar seg dag til dag, vi veit ikkje kva som skjer i morgon.

Haram seier til NRK at det dei treng ikkje er krisepakkar, men meir fleksibilitet frå styresmaktene. Til dømes at dei får lov til å ha meir fisk i merdane enn dei har kvote til, og at dei kan bli unnateke å rapportere lakselus i denne perioden. Dei krev også at fagetatar som Fiskeridirektoratet og Mattilsynet ikkje blir stengt grunna mangel på folk.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) meiner det viktigaste er å halde næringa på beina i denne krevjande perioden.

– Vi er opptekne av å vere løysingsorienterte, seier han til NRK Vestland, og seier han vil sikre at fagetatane har nok folk på jobb til å støtte sjømatnæringa og at det blir mindre byråkrati frå embetsverket.