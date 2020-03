Tok gull i internasjonal konkurranse, nå har de seks viktige måneder foran seg

Nyheter

– Det er selvfølgelig veldig, veldig kjekt. Vi vant jo noen priser i fjor og visste ikke om vi skulle tørre å delta i år, og var jo litt redde for å ikke få like god tilbakemeldinger, men det gjorde vi og det viser at vi fortsatt har en god oppskrift, sier gründer Øyvind Løkling til Fjordenes Tidende.