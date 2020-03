Nyheter

Avisdistributørene har iverksatt tiltak for å hindre koronasmitte, blant annet økt renhold, stenge krav til hanskebruk og liten kontakt avisbudene imellom, skriver ABC Nyheter.

– Vi overvåker utviklingen av koronaviruset nøye, og har iverksatt en rekke tiltak for å forebygge, forhindre og håndtere eventuell smitte. Dette er i tråd med myndighetenes retningslinjer. På flere områder var vi tidligere ute enn myndighetene, og på flere områder er vi i dag enda strengere enn myndighetene anbefaler, sier kommunikasjonsdirektør i Schibsted Distribusjon, Camilla Kim Kielland, til ABC Nyheter.

Grepene er også gjort for å sikre at avisbudene ikke blir syke, og dermed kan fortsette å levere ut aviser til hundretusenvis av nordmenn.

– Risikoen for å bli smittet av papiravisen er helt minimal. Du skal ikke bekymre deg for at avisen er smittebære. De pakkes i plast på trykkeriet, og er i plast under transport. Ingen tar i avisen før avisbudet, og de bruker hansker, forsikrer kommunikasjonsdirektøren.