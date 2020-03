Regjeringens korona-tiltak forlenges til over påske

Nyheter

Det kom fram under statsministerens pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Det betyr blant annet at alle skoler og barnehager vil forbli stengt til og med 13. april.

Statsministeren viste til at det i dag ikke er mulig å si i dag hvor raskt smitten sprer seg, og at det vil ta litt lengre tid før en ser effekten av de tiltakene som ble iverksatt 12. mars.

– Først når vi ser effekten kan vi se om tiltakene kan mykes opp, sa statsministeren, og viste til at Folkehelseinstituttet tror at smittetallet uten videreføring ville ligget på 2,4. Altså at én person i gjennomsnitt smitter 2,4 andre.

– Regjeringens mål er fortsatt at viruset skal slås ned over tid, altså at hver person ikke skal smitte mer enn én annen person i gjennomsnitt, sa Erna Solberg.

Statsministeren minnet om de alvorlige konsekvensene hvis viruset sprer seg så raskt at kapasiteten i helsevesenet blir sprengt.