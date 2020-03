Skjerper reglene for samvær mellom folk

Nyheter

– Vi må unngå å havne der Italia er. Det er tegn på at tiltakene våre virker, men det er for tidlig å være sikre. Så vi må holde fast og holde ut, sa helseminister Bent Høie, før han forklarte det norske folk hva som gjelder de neste tre ukene, til og med 13. april.

Han minte om de enkle tiltakene, vaske hendene, hoste i albuen og holde avstand.

Men han presiserte også at vi må opprettholde alle de tøffe tiltakene:

– Vi holder fremdeles barnehager, skoler og universitet stengt. Vi holder på karantene og isolasjon. Om en har vært i kontakt med smittede eller vært på utenlandsreise er det 14 dager i karantene. Om du får påvist smitte, er det 14 dager i isolasjon. Da kan en ikke gå ut.

Regjeringen oppfordrer fremdeles til hjemmekontor og at en dropper kollektivtrafikk.

I tillegg skjerper de reglene for samvær mellom mennesker.

Er man i det offentlige rom skal man holde minst 1 meters avstand. Når man er ute skal man ikke være mer enn fem personer samlet i en gruppe, og holde avstand. Er man på en arbeidsplass og sitter og jobber sammen, skal man holde minst to meters avstand.

Helsepersonell har forbud mot utenlandsreiser ut april 2020.

Kultur- og idrettsarrangement er fremdeles forbudt.

Helseministeren beklagde at en måtte videreføre alle tiltak, og skjerpe noen, men presiserte at dette kjøper dem tid, tid til å rigge helsevesenet for mange syke, jobbe med å utvikle en vaksine og få mer kunnskap om pandemien.