Svindlerne prøver seg igjen: – Vi sender ikke lenker

Nyheter

Med falske løfter om penger til gode og med logo og avsender som gjør det lett å tro at Skatteetaten er avsender.

– Vi sender ikke lenker i e-post eller sms, og etterspør ikke bank- eller kredittkortopplysninger i disse kanalene. Du mottar en e-post fra Skatteetaten når skattemeldingen er klar, og blir bedt om å selv oppsøke våre nettsider og logge inn der, heter det i en pressemelding.

– Vi opplever årlig at skattytere blir utsatt for mange store phishingbølger på viktige skattedatoer, oftest gjennom e-poster med hensikt å lure mottakere til å klikke på lenker og gi fra seg sensitiv informasjon som senere kan brukes til svindel eller ID-tyveri, sier direktør for sikkerhetsstaben i Skatteetaten, Ragna Fossen.

Skattemeldingen blir sendt ut på forskjellige datoer – du får beskjed når din er tilgjengelig Skatteetaten vil som planlagt sende ut skattemeldingen på forskjellige datoer, fra i dag av og frem til 31. mars. Tiltakene for å bekjempe koronaviruset kan imidlertid få konsekvenser for kvalitet og tilgjengelighet på veiledningen til befolkningen.

– Det er et økende omfang på phishingforsøk i Norge og globalt, men heldigvis er bevisstnivået, skepsisen og kompetansen i befolkningen generelt forbedret. Likevel endrer også svindlerne taktikk og mange blir fortsatt lurt til å klikke på lenker, sier sikkerhetsdirektøren.

Skatteetaten anmelder som regel phishing- og svindelforsøk der Skatteetaten benyttes som avsender, men først og fremst er det mottakerne som må være observante slik at de ikke blir lurt.

Her er Skatteetatens råd:

Se nøye på e-poster og sms'er du får. Ta en kritisk vurdering av e-posten/sms'en og sjekk avsender, og tenk over om dette kan være riktig. Sunn skepsis er aldri feil. Sammenlign avsender adressen med tidligere ekte e-poster/sms'er. Se spesielt etter falsk avsenderadresse, dårlig språk og stavefeil. De kriminelle blir stadig flinkere til å herme. Vær særlig oppmerksom hvis du i en e-post/sms blir bedt om å oppgi sensitive opplysninger som kontonummer eller sikkerhetskoder. Ikke åpne vedlegg fra ukjente, klikk ikke på lenker ukritisk og skriv selv inn internettadresser i nettleseren. Spesielt på mobil kan det være fristende og klikke på en lenke i farten, ikke gjør det. Er du i tvil, dobbeltsjekk med den riktige avsender på for eksempel Skatteetatens hjemmesider