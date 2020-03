– Investeringskostnadene for skikkelige gatelys vil uansett bli lav sammenlignet med bygging av gang- og sykkelveg

Nyheter

– Med de enorme etterslep som vi har på fylkesvegvegnettet er det dessverre blitt slik at de som roper høyest kommer lengst fram i køen. I vårt tilfelle var det et forsiktig spørsmål fra Halnes om å få noen lys på de gamle stolpene på vegen til Måløy. Men med sin tolkning av håndbok N100 avviser fylkeskommunen kravet. Jeg tillater meg å be Vestland fylkeskommune om å ta en ny og grundigere vurdering av behovet for belysning på hele fv. 5715 på strekningen Måløy-Vågsvåg, skriver Ragnar Hagen.