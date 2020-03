Bruker iPad, Facebook og ulike kommunikasjonssystem

– Vi gjer alt vi kan for at dei som bur her skal få sett og og snakka med sine kjære

Avdelingsleiar ved Kulatoppen omsorgssenter Reidunn Øksdal ser at det er nødvendig å halde fram med strenge tiltak ved omsorgssenteret, men fortel at dei gjer alt dei kan for at bebuarane skal ha det best mogleg gjennom isolasjonsfasen.