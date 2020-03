Flere og flere vil ha pakken hjem på døra

Nyheter

Størst er økningen i Oslo og Akershus hvor det har vært en økning i hjemlevering på nesten 450 prosent, sammenlignet med samme uke i fjor.

– Vi har aldri kjørt flere varer hjem på døren til folk enn det vi gjorde i forrige uke, og i går satt vi nok en ny rekord i vårt område. Folk ønsker ikke å oppsøke store folkemengder i disse tider, og vil derfor ha varene levert på døren, sier regiondirektør Hans-Øyvind Ryen i Posten.

Det som bestilles er typiske varer som er nødvendig i det daglige, som mat, medisiner, leker til hjemmeværende barn, for til katter og hunder, og datarekvisita for å kunne ha hjemmekontor. I tillegg har det også vært en god del varer fra Vinmonopolet.

For å håndtere den voldsomme økningen i hjemlevering har Posten lagt om mange av sine rutiner og samarbeider på nye måter på tvers av avdelinger i konsernet.

– I disse dager trenger vi mange flere medarbeidere til hjemlevering. Det gjør at vi kan utnytte kapasiteten der koronakrisen har gjort at det er blitt mindre å gjøre. Jeg vil rose medarbeiderne som er fleksible og tar utfordringene på strak arm. De står på i en krevende tid, og er stolte over å bidra til at samfunnet går rundt, sier Hans-Øyvind Ryen.

Han tror at situasjonen landet er i nå kan skape en ny standard for levering av pakker som vil fortsatte også når situasjonen har normalisert seg. I Norge har kundene vært vant til at pakker det ikke er plass til i postkassen hentes på postkontor eller i Post i Butikk. Dette kan endre seg nå.

– Posten har utviklet mange forskjellige måter å levere pakker hjem til mottakerne på. Nå får de også øynene opp for hvor enkelt og praktisk dette er, sier Ryen.