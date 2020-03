Foreslår at dei to kontora skal ha lik opningstid og moglegheit for «drop in»

Det har vore diskutert korleis NAV Kinn skal organiserast. I eit framlegg til helse- og velferdsutvalet foreslår rådmann Terje Heggheim nå lik opningstid for dei to kontora og moglegheit for «drop in»-avtalar.