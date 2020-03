Reagerer på at kommunen ikkje har fått møte departementet

Nyheter

Stad kommune bad 23. februar Olje- og energidepartementet (OED) om eit møte for å få informasjon om departementet sine planar for handsaming av saka, sett i lys av at Selje kommune i oktober bad om at heile konsesjonssaka vart vurder på nytt. 24. mars fekk kommunen gjort kjent med at OED hadde stadfesta NVE sitt vedtak om planendring for Okla vindkraftverk.