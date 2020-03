– Eg er opptatt av at dialogen blir tatt på eigarnivå og ikkje i selskapet

Nyheter

Per i dag er tidlegare Selje kommune, pluss Bryggja-området organisert gjennom Nordfjord Hamn IKS, medan tidlegare Eid kommune har eit vertskommunesamarbeid om hamneforvalting med Bremanger kommune.

– Vi kan utvide dagens Selje-organisering til å gjelde heile kommunen, vi kan utvide dagens Eid-ordning med samarbeid med Bremanger eller vi kan finne ei ny løysinga på eiga hand, sa Bjørlo då han orienterte finansutvalet i Stad under deira videomøte nyleg.

Eid og Selje deltok i 2018–19 i eit felles utgreiingsarbeid mellom alle kommunane i regionen om framtidig organisering av hamnedrift i Nordjord/Flora, der ein mellom anna såg på modellar for felles hamneforvalting i regionen. Fellesnemnda for Eid og Selje handsama sluttrapporten for dette utgreiingsprosjektet i juni 2019, og gjorde då følgjande samrøystes vedtak:

«Fellesnemnd for Eid og Selje ynskjer vere med vidare i prosessen for å greie ut ei samanslåing av hamneselskapa i regionen, slik den er skissert i sluttrapporten frå styringsgruppa datert 13. juni 2019. Fellesnemnd for Eid og Selje legg til grunn at samanslåing er aktuelt tidlegast i 2021 – og at det dermed vil vere opp til det nye kommunestyret i Stad å ta endeleg stilling til saka i 2020. Fellesnemnda for Stad kommune legg til grunn at det vert ein eigarstyrt prosess, og at det vert rapportert tilbake til eigarane med jamne mellomrom undervegs.»

Etter det Stad kommune er kjende med, gjorde ikkje alle dei deltakande kommunane tilsvarande vedtak i samband med sluttrapporten om å halde fram prosessen med å greie ut ei samanslåing, slik at denne ikkje er komen i gang.

– Stad kommune meiner det no hastar med å kome vidare i denne prosessen. Vi ber difor om eit snarleg møte med dei andre eigarkommunane i Nordfjord Hamn IKS (på eigarnivå) for å avklare om det er mogleg å finne fram til ein modell for hamneorganisering bygd på framlegga i sluttrapporten frå våren 2019. Møtet kan sjølvsagt gjerne haldast over video, heiter det i eit brev som Bjørlo har sendt til eigarkommunane, Kinn, Stryn og Gloppen, i Nordfjord Havn.

Stad-ordføraren er opptatt av at dialogen må gå mellom eigarkommunane og ikkje i selskapet.

– Eg er opptatt av at dialogen blir tatt på eigarnivå. Det er ikkje Nordfjord Havn som skal bestemme, men eigarane, sa Bjørlo til Stad-politikarane.

Parallelt med at ein avklarer kva Nordfjord Havn ønskjer vil Stad kommune greie ut ein mogleg modell der Eid kommune sitt eksisterande vertskommunesamarbeid med Bremanger vert utvida til å gjelde heile Stad kommune.

– Vi tek sikte på å fatte politisk vedtak om organisering av hamnesamarbeid frå 2021 i juni 2020. Vi håper difor på ei rask tilbakemelding på om det er interesse frå dei andre eigarkommunane i Nordfjord Hamn for å avklare ein mogleg modell for felles hamneorganisering i regionen, bygd på sluttrapporten frå 2019, skriv Bjørlo.

Ordføraren fekk også innspel frå nokre av dei andre politikarane i møtet. Mellom anna Anfinn Sjåstad (Frp), som understreka viktigheita av å involvere Vanylven kommune.

– Om dei ikkje blir med i eit samarbeid, så meiner eg det er viktig å invitere dei inn i dialogen. Vi har felles interesser. Skulle vi vere så heldig at Stad skipstunnel kjem, så er det galskap å berre tenke på oss sjølve og la fylkesgrensa øydelegge. Det er viktig å ta dei med i dialogen, var innspelet frå Sjåstad, som Bjørlo lovde å ta med seg i det vidare arbeidet.