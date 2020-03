Fekk med seg fleirtalet på eit nei til å gi formannskapet meir makt

Nyheter

Forslagsstillar, Raudt ved Geir Oldeide, presiserte imidlertid at deira framlegg gjaldt noverande tidspunkt. Ved eit seinare høve, om situasjonen eskalerer, kan det vere at dei ser behovet for at formannskapet får delegert myndigheit og kan opptre som eit kommunestyre i saker om korona.