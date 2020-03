Gir 22 millionar i akuttiltak til næringslivet i fylket

Nyheter

Fylkeskommunen ønskjer å dempe konsekvensane av koronaepidemien med eit sett av tiltak for reiseliv og beslekta næringar, leverandørindustrien innan olje og gass, små- og mellomstore bedrifter, bedrifter i startfase og tiltak retta direkte mot bedrifter gjennom avtale med Innovasjon Norge.

– Midlane som vi no har vedteke å sette inn, er eit akutt-tiltak for å hjelpe der det trengst mest. No er jobben vår å sikre at vi får mest mogleg effekt ut av kvar krone, samstundes som vi legg planar for korleis vi skal jobba på lengre sikt, seier fylkesordføraren.

Fylkesutvalet har vedteke at fylkesrådmannen skal gjennomføre tiltaka. Fylkesutvalet skal ha ansvar for det vidare arbeidet. Fylkesordførar og fylkesrådmann skal halde fylkesutvalet løpande orientert og kallar om nødvendig raskt inn til nytt møte.

Tiltaka omfattar mellom anna: