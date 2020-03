Videomøtet med 39 kommunestyrepolitikarar gjekk knirkefritt. Heilt til dei skulle «vise med stemmeteikn»

Nyheter

Sett bort ifrå ein del tid brukt innleiingsvis på å få forståing for at alle måtte trykke «mute» – altså dempe mikrofonane sine – starta møtet overraskande bra. Teknologien fungerte, lyden var god nok, ordføraren styrte debatten via ein chat-funksjon der politikarane kunne melde seg på talelista, og dei aller fleste hadde funne mute-knappen.