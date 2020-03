Nyheter

– Eg syns det er kjempebra, både videoane som treningssenteret har laga og at vi har fått låne utstyr. Det betyr veldig mykje, seier Eva Pleym, som er ein av dei som har nytta seg av tilbodet.

Pleym har vore medlem på treningssenteret sidan oppstarten for 20 år sidan, og fortel at ho må trene på grunn av helsa.

– Det hadde vore forferdeleg trasig om eg ikkje fekk trene. Dette er hjelp til sjølvhjelp, seier Pleym, og held fram:

– No når mange av oss må vere mykje heime, så er det lett at strukturen på dagane flyt saman, og då er det godt å ha noko fast og konkret ein skal gjere. Det gir meining på ein annan måte.

– Vi gjer dette for å bidra til at kundane våre kan få ein så bra treningskvardag som mogleg når dei ikkje vere på senteret. No er tiltaka frå myndigheitene forlenga så då må vi vere kreative og løyse det på ein best mogleg måte, seier driftsleiar Torill Eide Tennebø ved Måløy treningssenter.

Ho fortel at bakgrunnen for tilbodet er etterspørselen frå kundar.

– Responsen har vore veldig bra. Det viser at vi har spreke kundar som har ønskje om å halde treninga ved like.

Onsdag inviterte dei kundar som ville låne utstyr til å kome eit utlånsdepot på treningssenteret.

– Vi desinfiserte alt før vi leverte det ut, og vil gjere det same når vi får det tilbake. Vi hadde eit utleveringsdepot i nokre timar onsdag, og folk kom på ulike tidspunkt så vi klarte å halde den avstanden vi skal, fortel Eide Tennebø.

Måndag skal treningssenteret i aksjon med nok eit nytt tilbod. Då skal dei livestreame ein time frå salen.

– Vi seier som Pippi, «det har vi ikkje prøvd før, så det går sikkert bra». Så måndag er det berre å rydde plass på stovegolvet, smiler Eide Tennebø, som fortel at det i første omgang blir ein time med styrke i sal.

Ho rosar medlemmane for god støtte i ei tøff tid.

– Vi er veldig takknemlege for god støtte frå medlemmane våre.

– Beheld folk medlemskapen sin i denne perioden når senteret er stengt?

– Det er mange som beheld medlemskapen sin, og det set vi kjempestor pris på. Det er sjølvsagt frivillig og vi har full forståing for at det kan bli vanskeleg økonomisk framover. Men det er fantastisk at kundane gir uttrykk for at dei støttar oss, og det er viktig for at dei skal ha noko å kome tilbake til.

– Vi tar ein dag av gongen, og når kundane yter så mykje for oss, så vil vi gjerne gje tilbake på dei måtane vi kan, avsluttar Eide Tennebø.