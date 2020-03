No skal ferjebillettørane samle på bilnummer

Nyheter

Mange bilistar har reist gratis på ferjer der det ikkje er Autopass-lesar etter at billettkontrollane blei stoppa på grunn av faren for koronasmitte. For å avgrense inntektstapet for staten og fylkeskommunane, føreslår regjeringa ei midlertidig ordning der billettørane skannar, fotograferer eller noterer bilskilt. Det opplyser NRK.

Koronarestriksjonane har ført til at Statens vegvesen og fleire av fylkeskommunane midlertidig har slutta med alt manuelt billettsal på ferjene. Målet er å unngå smitte mellom trafikantane og ferjemannskap.

Passasjerar utan Autopass-brikke blir oppfordra til å betale via app på førehand. Men det er ikkje alle som gjer det.

«Dette har ført til at ein god del av trafikantane reiser gratis med ferjene,» skriv Samferdselsdepartementet i eit forslag til midlertidig forskrift som blei sendt på høyring fredag.