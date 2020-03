Politiet med innstendig bøn: respekter smitteråda

Nyheter

– Det er bra at Måløy Idrettslag reagerer og oppmodar folk om respektere retningslinjene som styresmaktene har gått ut med. Dersom det er slik at fleire barn og unge samlast på fotballbanene for å spele fotball med den smittefaren som er no, så er det ikkje bra, seier Gundersen til Fjordenes Tidende.