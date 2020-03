Sjå barnehagen hylle heltane som står på i smittekampen

Nyheter

Barnehagane ved Svelgen oppvekst har latt seg inspirere av videoen som Sjukehuset i Vestfold la ut tidlegare denne veka, og har laga sin eigen versjon.

– Vi vil med dette vise vår støtte til dei som står ved frontlinja, med fare for eige liv og helse. Vi håpar også at videoen kan vere med på å spreie glede og optimisme i ei vanskeleg og tung tid, seier Lene Gjerde Sætren.

Ho har laga prosjektet saman med Charlotte Lena Førde og ungar og tilsette ved Svelgen- og Langeneset barnehage.

– Vi kan betrygge alle om at vi følgde retningslinjene til Folkehelseinstituttet, per 28. mars 2020, under heile innspelinga av videoen, seier Lene Gjerde Sætren.