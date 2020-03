Ådne Reidar et vald inn i styret som skal kjempe for nynorsken

Nyheter

– Vi hadde ønskt å gjennomføre landsmøtet på vanleg måte, men tar sjølvsagt vår del av dugnaden for å hindre smittespreiing. Da er vi glade for at vi fekk til denne løysinga, seier Gunnhild Skjold, leiar i Norsk Målungdom.

Ho har vore leiar for organisasjonen sidan 2019, og blei valt som leiar i enda eitt år.

Med seg i sentralstyret får ho første nestleiar Ingunn Vespestad Steinsvåg frå Stord i Vestland, andre nestleiar Noa Sebastian Skaare Gjerseth frå Volda i Møre og Romsdal, skrivar Frida Pernille Mikkelsen frå Sunnfjord i Vestland. Ho får også med seg sentralstyremedlemmane Ådne Reidar Nes Kleppe frå Stad i Vestland, Ragnhild Mikalsen Kvifte frå Osterøy i Vestland, Erling Løklingholm Leivestad frå Stord i Vestland og Tobias Christensen Eikeland frå Oslo .

– Eg ser fram til å leie organisasjonen vidare, og er glad for å få med meg eit flott styre med brei erfaring, avsluttar Skjold.

På det digitale landsmøtet valde Norsk Målungdom også eit nytt landsstyre. Dei planlegg å kalle inn til eit omframt landsmøte når situasjonen tillet det.