– Eit av dei mest ikoniske landskapa i Norge er servert på eit fat til vindindustrien

– Stadlandet med sin storslåtte natur er eit landemerke for all skipstrafikk på kysten, eit viktig landmerke for trekkfugl og heimstad for ei rekke raudlista artar. Det er eit ettertrakta turistmål med spektakulær utsikt i alle himmelretningar frå storhavet i vest og mot dei ville Sunnmørsalpane i aust. Men det er og vêrhardt, og difor eit ettertrakta naturområde for vindindustrien, forklarar Jon Anders Stavang i Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane, som meiner myndigheitene gjer ein stor feil ved å halde på konsesjonen til Okla vindpark.