Flest ville lese om at koronasmitta hadde nådd kommunen

Saken om at Kinn kommune hadde fått sine to første tilfelle av bekrefta koronasmitta var den saka som blei mest lest på fjt.no dei siste sju dagane. Sidan har det blitt bekrefta to tilfelle til, eitt i dag, søndag, og totalt er det no fire som har påvist covid-19.

Nest mest lese blei saka om den unge sjåføren som blei stansa og bøtelagt av politiet under lærekøyring.

Karantenenotatane til Fjordenes Tidende-spaltist Jarl Wåge har slått godt an. Begge dei to første er på lista over mykje leste saker. Klikk på lenkene under om du vil lese dei:

Notatar frå ein koronakarantene – Alt måtte stenge. Her var det ingen ting halvvegs som at ein kunne få halde ope til halv ni

Notatar frå ein koronakarantene – Du er heime, sa eg høgt til meg sjølv. Endeleg heime! Og sjå om ikkje denne aldrande mannen måtte tørke ei tåre

