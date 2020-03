I desse to kommunane er det endå ikkje registrert koronasmitta

Nyheter

Når Fjordenes Tidende søndag kontaktar kommunelegane i desse to kommunane så kan helsepersonell i desse to kommunane glede seg over at ingen med dette viruset er registrert

– Dette er sjølvsagt positivt med tanke på at vi har eit sjukehus i kommunen, seier kommuneoverlege i Stad kommune, Thomas Vingen Vedeld, til Fjordenes Tidende søndag ettermiddag.





Han seier at han og helsepersonell i kommunen er i beredskap dersom det blir registrert personar med dette viruset. Han seier det er viktig at folk er forsiktige og føl råd og reglar som gjeld i denne unntakstilstanden som gjeld for alle.

Kommunelegen opplyser at mange helsearbeidarar er også testa, men det er altså ikkje gjort funn.

Som Fjordenes Tidende har meldt i dag så er fire personar smitta av koronaviruset i Kinn kommune.

Nytt tilfelle av koronasmitta i kommunen – no er det totalt fire Ein av dei to pasientane som blei lagt inn på Førde sentralsjukehus med koronasmitte laurdag er frå Kinn kommune. Dermed er det totalt fire smitta i kommunen.

I Vanylven kommune er ein person smitta.