No jobbar kyrkjene med å finne ut korleis dei kan formidle påska sin bodskap om håp

Nyheter

– Eg høyrde eit fint uttrykk frå kyrkjerådet sin leiar og fungerande preses. Han var veldig tydeleg på at ein ikkje skal spreie frykt og smitte, men bere håp. Det er ei stor oppgåve når den sterkaste høgtida for håp, påska, nærmar seg. Påska kan bli veldig sterk på andre måtar, så vi må vere kreative og finne ulike arenaer og måtar for korleis vi kan få fram bodskapen, seier soknepresten.