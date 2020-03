Sjukehusa har færre inleggingar – ser at kurva flatar ut

Nyheter

Dei strengaste tiltaka som nokon gong er innførte i fredstid, har no verka i rett over to veker. Tiltaka som blei innførte for å stanse korona-spreiinga i Noreg, ser ut til å gi resultat, meiner Helse Vest.



Fram til 20. mars vaks det akkumulerte talet på sjukehusinnleggingar med cirka 36 prosent kvar dag. Det er ei dobling omtrent annankvar dag og svarar til det veldig mange andre land i vesten opplever no for tida.

– I grafen under viser vi framskrivinga til og med fredag 27. mars med same vekstrate i lyseblått, i mørkeblå vert vist det faktiske talet.

Takk til dei som held seg heime

– På ei veke «manglar» vi 370 pasientar. Folkehelseinstituttet (FHI) anslår at om lag 20 prosent av dei innlagde pasientane vil ha behov for pustehjelp, noko som betyr at vi i så fall hadde hatt 75 fleire pasientar i respirator per 27. mars. Så det er berre å takke alle som har halde seg heime! Enn så lenge har vi klart å flate kurva, seier fungerande administrerande direktør i Helse Vest RHF, Ivar Eriksen.

Dugnaden må halde fram

Sjukehusa i Helse Vest følgjer tilrådingane frå Helsedirektoratet og FHI og planlegg kapasiteten i sjukehusa i tråd med scenarioa til FHI.

– Vi håper på det beste, men er rusta for det verste. Kva bane utviklinga følgjer avheng av dugnaden i befolkninga og vil ha stor innverknad på talet på pasientar som treng behandling i sjukehusa, seier Eriksen, og legg til:

– Det er ein maraton vi er i gang med, ikkje ein sekstimeter. Det vil krevje mykje av oss, både i sjukehusa og som innbyggjarar, for å komme i gjennom denne pandemien på ein god måte. Og det gir iallfall meg energi til «å springe vidare» å sjå viljen og innsatsen medarbeidarane i sjukehusa og folk flest har for at vi skal møte denne situasjonen best mogeleg, seier Eriksen.

I Helse Førde ligg per måndag to pasientar inne med covid-19.