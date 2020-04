Nyheter

– Det er klart at det er en utfordring for kommunen om denne trenden på nedgang i fødsler fortsetter, men det er litt tidlig å konkludere basert på tallene fra de to siste årene. Utfordringen handler jo om sammensetningen av unge og eldre i befolkningen, og hvordan vi som kommune skal finansiere eldrebølgen som vi vet kommer. Samtidig er en av driverne for å etablere Kinn kommune at vi skal lage et attraktivt samfunn som har et sterkt næringsliv som gir bolyst og kan både holde på innbyggerne og få tilflytning. Kommunesammenslåingen handler i stor grad om å ta tak i nettopp denne utfordringen, sier medlem i Helse- og velferdsutvalget, Jacob Nødseth (V).