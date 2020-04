Bestemte at åpningstiden ikke skal reduseres i noen deler av kommunen

Nyheter

Per i dag er NAV-kontoret åpent for publikum 12 timer per uke i Måløy og 8 timer per uke i Florø. Dagens vedtak innebærer at åpningstidene i Måløy forblir uendret, og hvis det skal skje en endring vil det kun eventuelt bli snakk om utvidet åpningstid i Florø.