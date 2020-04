Nyheter

Eit skulebrød kallast også for skulebolle, purke, 12-øres eller ola-bolle. Forma kan også variere noko ut ifrå stad, uansett er fellesnemnaren at bakverket er å betrakte som ein populær klassikar og ein folkefavoritt her til lands. I 2017 tok Opplysningskontoret for brød og korn initiativ til at skulebrødet skulle få sin eigen dag den siste fredagen før sommarferien.