Drifta rakna i saumane over natta

Per no er 80 prosent av dei tilsette tatt ut i permittering. Men seljeavdelinga til bedrifta, som er ein av landets leiande innan uniformsmarknaden, skal ha folk på huset kvar dag for å betene dei som treng dei. Måndag var første dag med permitteringar, noko som førte til at sjefen sjølv hadde bytta ut kontorpult med pallejekk for å halde hjula i gong i bedrifta.