Korona-tiltaka har tvunge halvparten av bedriftene i Nordfjord til å permittere

Nyheter

Då krisa var eit faktum, mobiliserte alle kommunane i Nordfjord for å finne ein måte å jobbe opp mot lokalt næringsliv og NAV på. Dei etablerte lokale kontaktar for å medverke til å hjelpe næringslivet, men såg fort at utfordringane dei kvar for seg møtte var så store og overordna at dei gjekk inn for å danne eit regionalt team for å betre kunne stå av krisa saman.