Regjeringen vurderer å åpne barnehager og skoler i påska

– Vi må stille opp om behovet melder seg

Kommunalsjef for oppvekst og utdanning i Kinn kommune sier at det kan bli aktuelt å få til et barnehage- og skoletilbud i påska for utsatte barn og barn i familier der begge foreldre har samfunnskritiske oppgaver og står uten alternativer for barnepass.