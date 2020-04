– Forholdene er inhumane og det er en humanitær krise

Ber kommunen støtte budskapet om evakuering av barna

Odd Bovim i MDG tar til orde for å få et vedtak om at Kinn kommune, i likhet med andre kommuner i Norge, bør fatte vedtak om at Norge skal bidra til å avvikle flyktningleiren Moria på øya Lesvos i Hellas.