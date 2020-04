Eksportindustrien i dette området rammes hardest i hele landet

Nyheter

– Dette er dramatisk ikke bare for eksportbedriftene, eierne og arbeidstakerne som er direkte berørt, men også for mange lokalsamfunn og landet som helhet, sier administrerende direktør Otto Søberg i Eksportkreditt Norge.

Menon kom i forrige uke med en analyse som viser at over 50.000 arbeidsplasser i eksportindustrien i Norge kan bli borte i år. Frem mot 2023 kan omsetningsfallet bli på mer enn 1.000 milliarder kroner.

I dag publiseres del to av Menons analyse, som beregner konsekvenser av eksportbremsen på fylkes- og kommunenivå. Den viser at det er store geografiske forskjeller. Gjennomgående er det Vestlandet som får det tøffest, mens konsekvensene blir mindre på Østlandet.

Dette er de fem fylkene der eksportindustrien rammes hardest i forhold til folketall:

– Krisen får store, negative konsekvenser for norsk eksportindustri. I verste fall risikerer vi å miste kritiske verdikjeder, og maritim- og offshore leverandørindustri er spesielt utsatt. Dersom de store motorene i systemet blir borte, vil dette få konsekvenser for hundrevis av underleverandører. Derfor er det viktig å sikre at både lokale arbeidsplasser og nasjonale eksportrettede verdikjeder består, sier Søberg.

Søberg er bekymret fordi maritim og offshore leverandørindustri ikke bare er viktig for dagens eksport, men også helt avgjørende for videreutviklingen av nye eksportnæringer og det grønne skiftet gjennom flytende havvind, grønn skipsfart og annen teknologiutvikling.