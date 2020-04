Kommuneoverlegen vil spre smitten raskare for å lage immunitet i befolkninga

Nyheter

– Vi må utnytte kapasiteten vi har bygd opp., seier han til NRK som melder saka.

Han er mellom anna bekymra for at andre pasientar ikkje tør kome til legekontoret i denne perioden, og fryktar for deira legeoppfølging.

– Kanskje kreftsjukdommar, hjartesjukdommar eller andre sjukdommar utviklar seg. Det har sin pris at vi er redde for å bli smitta, seier han til NRK.

Han meiner kapasiteten primærhelsetenesta og sjukehusa har bygd opp for å handtere koronaviruset no ikkje kjem til nytte, og trur løysinga er å redusere nokre av tiltaka, til dømes opne barnehagar og skular på plassar med låg smittespreiing.

– Vi har gjort ting rett til no, men eg meiner vi må gjennom epidemien, seier Dale, som gjennom å få fleire kontrollert sjuke vil skape ein flokkimmunitet mot covid-19.