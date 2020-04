Rigger seg for en annerledes påskehandel

Nyheter

− De ansatte i dagligvarebutikkene har jobbet svært hardt den siste tiden, og fortjener avslappende påskedager med familien sin. Et godt smittevernregime kan opprettholdes uten å utvide åpningstider og areal i påsken. Også av hensyn til de ansatte, anbefaler Virke dagligvare at butikkene ikke søker om utvidete åpningstider i påsken, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare.

Smitteverntiltak er prioritert høyt, og dagligvarebransjen følger påleggene fra myndighetene. Det innebærer alt fra strenge hygienetiltak, informasjon til kunder om hvilke smitteverngrep de selv bør ta når de handler, og tiltak for å sikre at folk ikke står for tett i kø.

− Vi forventer en annerledes påskehandel i år. Dels får vi ikke den store utfartshandelen, som vanligvis skjer når folk gjør seg klare til å reise på hytten. I tillegg jobber mange hjemmefra. Derfor anbefaler vi kundene å planlegge påskehandelen godt, inklusiv til dagene før påske. Det gjør det lettere å sikre at kundene ikke står for tett i dagligvarebutikkene, fortsetter Størksen.

− Påsken er en høytid der god mat og drikke er i fokus. Smitteverntiltak og trygghet er høyt prioritert, slik at påskehandelen kan skje trygt for kunder og ansatte, avslutter Størksen.