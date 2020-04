Trur det blir spennande dagar for ny rektor

Nyheter

– Eg skal ikkje gje meg heilt, men vi har lyst ut stillinga no slik at vi får nokon på plass til nytt skuleår. Eg skal vere i systemet og jobbe med ting opp mot fagfornying og for å få bygd ut skulen, seier Bjørlo, som ikkje planlegg å gå av før på våren 2021.

– Det blir nok å gjere for min del, men det kan også vere greitt med ein overlappingsperiode, fortel Bjørlo, som har vore rektor i snart 16 år.

I overlappingsperioden skal Bjørlo fungere som ein mentor for den nye rektoren.

– Men eg skal passe på så eg ikkje går i vegen for nye idear, smiler han.

Bjørlo meiner det blir spennande tider for den som skal ta over rolla.

– Det er ei spennande tid for skuleverket. Det har vore eit paradigmeskifte med omsyn til det som har skjedd med nedstenging. Det er heilt utruleg å sjå korleis lærarar og elevar har snudd seg rundt og tilpassa seg ein heilt ny situasjon, seier Bjørlo.