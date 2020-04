– Vi er i dag sikre på å kunne levere god beredskap for alle som er på sjøen

Nyheter

Den siste uken har Redningsselskapet byttet mannskap på alle sine redningsskøyter med fast besetning, samtidig har tilgangen på smittevernutstyr vært kritisk. Redningsselskapet hadde behov for å avvente resultatet av disse to faktorene før man kunne gi klare råd til båtfolket i påsken.

– Det har vært utfordringer med dette skiftet. Nå er vi imidlertid der vi skal være. Til tross for en krevende tid, med sykdom, karantenebestemmelser og begrensninger på reiser innenlands og fra utlandet, så er vi i dag sikre på å kunne levere god beredskap for alle som er på sjøen, sier generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet.

Ønsker å takke

Redningsselskapet ønsker å takke båtfolket for støtten, og for at de så langt har fulgt oppfordringen om å vente med båtturen.

– Det har gjort det mulig for oss å etablere en beredskap som kan være rustet til å stå gjennom denne krisen. Det er likevel på sin plass å be båtfolket om at de forholder seg solidarisk til myndighetenes råd om smittevern. Vi ber også alle om å bruke litt ekstra tid på service og vedlikehold, og om å ikke dra ut på langtur, men holde seg i nærområdet denne påsken. På den måten sikrer vi sammen at beredskapen er der for dem som trenger den mest, sier generalsekretær Rikke Lind.

Kjører langt for god beredskap

Skipsfører Jahn André Loenget er et godt bilde på hvor komplisert det gjennomførte mannskapsskifte har vært. De siste dagene har han tilbakelagt 2 200 kilometer i egen bil, i all slags vær, for å komme fram på vakt på Redningsskøyta RS Gjert Wilhelmsen i Hammerfest.

– Det er jo en drøy biltur, men dette er jobben. Jeg ser fram til å stå i tjeneste så fort jeg kommer fram. Det er stengte veier her i Finnmark akkurat nå, sier Loenget som fortsatt har et stykke igjen.

Som skipsfører i Redningsselskapet er Loenget en av mange som i disse dager innehar en samfunnskritisk funksjon. Sammen med mannskapet på redningsskøyta må han ta ansvar for å opprettholde en best mulig beredskap som kan stå igjennom hele denne krisen. En krise vi per nå ikke vet hvor lenge vil vare.

– De siste tre påskene har Redningsselskapet utført over 600 oppdrag rettet inn mot fritidsbåtflåten. Mange av disse oppdragene er både tidkrevende og utsetter mannskapene for nærkontakt med folk som behøver hjelp. I den situasjonen landet befinner seg i nå, føler vi at det er naturlig å be båtfolket om å være med på dugnaden for å minimere smitterisiko. Vi ber derfor folk om å være ekstra nøye når de bruker båten, og være forberedt på å møte oss i smittevernutstyr, sier skipsfører Loenget.

Høytid for båtfolket

Påsken er høytid for turelskende nordmenn, og for mange båtfolk selve sesongstarten.

I år skjer sesongåpningen under meget spesielle forhold, noe som førte til at Redningsselskapet tidlig gikk ut og bad folk om å droppe unødvendige båtturer. Det er imidlertid viktig for Redningsselskapet å presisere at de aldri har snakket om noe forbud mot å dra på sjøen.

– Det vi har gjort er å komme med en oppfordring om å bruke sunn fornuft. Vi har i alt 95 000 viktige totalmedlemmer som har båt og vi er der for dem. Nå er vi godt forberedt, og oppfordrer båtfolket til også å tenke sikkerhet, sier Rikke Lind.

God, men sårbar beredskap

Fritidsbåt er ikke det eneste fokuset Redningsselskapet må ha i disse dager. Skøytene våre berger daglig mange fiskebåter slik at de kan fortsette å fangste uten avbrudd. Redningsskøytene har også avtaler langs hele kysten som gjør at de fungerer som ambulansefartøy.

– Redningsselskapet drifter også fire ambulansebåter på kontrakt for Nordlandssykehusene. De går nå kontinuerlig og er under et stort press i disse tidene hvor mange eldre bor på øyer langs hele Helgeland, sier Tobias Bang-Hansen, som leder avdeling Sjø i Redningsselskapet.

– Gjennom god og systematisk smittekontroll, og en unik stå på vilje og forståelse for situasjonen, går Redningsselskapet inn i påsken med god og robust beredskap. Om du ønsker å bruke båten i påsken er vi klare. Men det er viktig at du sjekker båt og utstyr før du legger ut på tur, sier Bang-Hansen.