Ber kommunene om hjelp til å spre turtrafikken

Nyheter

– Kommunene bør komme med tydelig informasjon, kart og alternative turruter til sine innbyggere, slik at man får spredd trafikken mest mulig i egen kommune i påsken. Dette kan gjøres i samarbeid med lokale friluftslivsorganisasjoner, som har høy kompetanse og kjennskap til de ulike områdene, og fine, men ukjente turstier, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv, som er fellesorganisasjonen for 17 friluftslivsorganisasjoner.

Heimdal er redd saker om kø langs Akerselva, valfarting til Ulriken i Bergen, og trangt om plassen i marka i Trondheim, vil føre til at færre tør å gå ut og bruke naturen i påsken – i en tid der den er viktigere enn noen gang.

– Vi ser spesielt i de største byene at mange benytter seg av de mest kjente utfartsområdene. Dette unngår man om det informeres bedre om mindre kjente alternativer. Dette har en liten kostnad som vil ha mye å si for trivselen og livsgleden i en ellers tung tid for mange, sier Heimdal.

Han håper kommunene vil være med å legge til rette for at befolkningen kan benytte seg av naturen i nærområdene nå i denne veldig spesielle tiden.

– Et viktig kriterium er parkering. Det er mange steder et stort behov for bedre tilgang til parkeringsplasser, selv om det gjør at man må finne midlertidige løsninger. I disse dager ønsker mange å unngå kollektivtrafikk, og da er det gjerne bil eller sykkel man benytter seg av. I den grad det er mulig å ta gåturer med utgangspunkt i hjemmet, er dette også å anbefale, sier generalsekretæren i Norsk Friluftsliv.

Heimdal håper også kommunene minner sine innbyggere om viktigheten av å komme seg ut, og at naturen er åpen 24/7.

– Friluftsliv og turer i naturen har aldri vært viktigere for folkehelsa enn den er nå. Det å komme seg ut, og slippe bekymringer og hyppige nyhetsoppdateringer, er viktig både for kroppen og toppen, og gjør dagen litt bedre.