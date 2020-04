Kjem med aktiv livshjelp til næringslivet langs kysten

Nyheter

Stagnasjon, lite ordretilgang, permitteringar og usikkerheit – det er dessverre kvardagen for mange næringsaktørar langs kysten no. Regjeringa har på kort tid kome med fleire tiltakspakker retta mot næringslivet, og det er mykje å sette seg inn i for bedriftene. Aksello samarbeider derfor tett med andre nærings- og virkemiddelaktørar for å bistå næringslivet med oppdatert oversikt over tiltak og gjeldande vilkår, skriv verksemda i ei pressemelding.